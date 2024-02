Cinéma « Migration » et « Chasse Gardée » Martiel, vendredi 16 février 2024.

La commune de Martiel et Mondes et Multitudes vous présentent 2 séances de cinéma à Martiel le vendredi 16 février dans la salle des fêtes.

. Film « Migration » (à 14h)

De Benjamin Renner, Guylo Homsy. Avec Pio Marmaï, Kumail Nanjiani, Laure Calamy.

Aventure, Comédie, Animation, Famille, France, 2023, 1h22.

La famille Colvert est en proie à un dilemme d’ordre domestique. Alors que Mack est totalement satisfait de patauger avec sa famille, paisiblement et définitivement, dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Lorsqu’ils accueillent, le temps de leur halte, une famille de canards migrateurs, c’est l’occasion rêvée pour Pam de persuader Mack de les imiter et de se lancer dans un périple en famille destination la Jamaïque, en passant par New York.

Goûter offert aux enfants à la suite de la projection !

. Film « Chasse Gardée » (à 18h30)

De Antonin Fourlon, Frédéric Forestier. Avec Didier Bourdon, Hakim Jemili, Camille Lou.

Comédie, France, 2023, 1h41.

Dans un village sans histoire, une maison de rêve en pleine nature est à vendre. Pour Simon et Adelaïde, à l’étroit dans leur appartement parisien, c’est l’occasion idéale de faire le grand saut et de quitter l’enfer de la ville. Mais le rêve se transforme rapidement en cauchemar quand ils réalisent que leurs sympathiques voisins utilisent leur jardin… comme terrain de chasse ! Entre voisins, la guerre est déclarée et tous les coups (bas) sont permis.

Tarif 5€ par personne/séance.5 EUR.

Martiel 12200 Aveyron Occitanie mondesetmultitudes@gmail.com

