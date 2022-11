Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – MONTREUIL 93 Cinema Méliès Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Projection-débat ON SE LA RACONTE, documentaire de 60 mn, réalisé par Nassima Guessoum – MONTREUIL 93
Jeudi 17 novembre, 18h30
Cinema Méliès

TARIF UNIQUE 3,50 €

La parole est données aux habitants des quartiers qui vivent des situations de relégation, et aux experts sociologues et historiens autour de la thématique Cinema Méliès 12 Pl. Jean Jaurès, 93100 Montreuil Centre-ville Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France Dans le cadre de notre action « Migrants d’hier, Montreuillois d’aujourd’hui »

Dans le cadre de Journée internationale de la tolérance du 16 novembre En partenariat avec le Service Intégration, Égalité et Populations Migrantes (IEPM) et le Cinéma Georges Méliès de Montreuil avec le soutien de

VILLE DE MONTREUIL

PRÉFET DE SEINE-SAINT-DENIS

DILCRAH

MINISTÈRE CHARGÉ DE LA VILLE

SEINE-SAINT-DENIS DÉPARTEMENT – AGIR IN SSD Cinéma Georges Méliès 12 Pl. Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Jeudi 17 novembre 2022 à 18h30

La projection-débat sera animée par le romancier Mabrouck Rachedi et le fondateur de Remembeur Ali Guessoum

