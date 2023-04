Projection du film Le Bleu du Caftan, suivie d’une intervention et exposition Cinéma Megarama Les Stars Boulogne-sur-Mer Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer

Pas-de-Calais

Projection du film Le Bleu du Caftan, suivie d’une intervention et exposition Cinéma Megarama Les Stars, 11 mai 2023, Boulogne-sur-Mer. Projection du film Le Bleu du Caftan, suivie d’une intervention et exposition Jeudi 11 mai, 20h00 Cinéma Megarama Les Stars Séance ouverte à tous à 7€ ; 5€ pour les adhérents d’Ecran d’Opale La cinéaste Maryam Touzani aborde dans ce film le sujet complexe de l’homosexualité au Maroc, où elle est considérée dans le code pénal, comme un crime passible de six mois à trois ans de prison. De manière subtile elle met en scène un couple de tailleurs marocains vivant avec le secret de l’homosexualité du mari.

Suite à cette projection, Nassira Seddi, fondatrice de Caravansérail, échangera avec le public autour du tissage en lien avec le film. Elle exposera différents tissus et accessoires utilisés pour la création de caftan et autres tenues traditionnelles. Cinéma Megarama Les Stars 18 rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T20:00:00+02:00 – 2023-05-11T23:00:00+02:00

2023-05-11T20:00:00+02:00 – 2023-05-11T23:00:00+02:00 Projection du Film Le Bleu du Caftan présenté par le C.D.S.I. et Ecran d’Opale

Détails Catégories d’évènement: Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais Autres Lieu Cinéma Megarama Les Stars Adresse 18 rue Nationale 62200 Boulogne-sur-Mer Ville Boulogne-sur-Mer Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Cinéma Megarama Les Stars Boulogne-sur-Mer

Cinéma Megarama Les Stars Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulogne-sur-mer/

Projection du film Le Bleu du Caftan, suivie d’une intervention et exposition Cinéma Megarama Les Stars 2023-05-11 was last modified: by Projection du film Le Bleu du Caftan, suivie d’une intervention et exposition Cinéma Megarama Les Stars Cinéma Megarama Les Stars 11 mai 2023 Boulogne-sur-Mer Cinéma Megarama Les Stars Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais