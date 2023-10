Conférence « D’un pèlerinage médiéval à sa réinvention contemporaine : itinéraires compostellans » Cinéma Média 7 Saint-Sever, 4 novembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

À l’été 2013, Vincent Challet a parcouru le Camino Francés depuis Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu’à Fisterra, ce qui lui permet de poser sur cet itinéraire le double regard d’un pèlerin et d’un historien médiéviste.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. .

Cinéma Média 7 Rue de l’Hôtel de Ville

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the summer of 2013, Vincent Challet walked the Camino Francés from Saint-Jean-Pied-de-Port to Fisterra, giving him the dual perspective of a pilgrim and a medieval historian

En el verano de 2013, Vincent Challet recorrió el Camino Francés desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Fisterra, lo que le dio la doble perspectiva de peregrino e historiador medieval

Im Sommer 2013 ist Vincent Challet den Camino Francés von Saint-Jean-Pied-de-Port bis nach Fisterra gewandert, was es ihm ermöglicht, diese Route aus der Sicht eines Pilgers und eines Mittelalterhistorikers zu betrachten

