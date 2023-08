Ciné-concert » Les aventures fantastiques de Gorges Meliès » Cinéma Maule BAITHA Mauléon-Licharre, 1 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Ciné-concert de noël programmé par l’Orchestre du Pays basque en partenariat avec la commune de Mauléon.

Inspiré du roman de Jules Verne, il retrace les épopées périlleuses du professeur Maboul parti à la conquête du Pôle nord grâce à son invention: l’aérobus. Ce film muet, mis en musique par 10 musiciens, sera précédé de plusieurs courts-métrages également placés sous le signe de l’imaginaire. Un concert familial avec son lot de surprises, comme une promesse à la veille de noël.

Réservation en ligne uniquement ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de disponibilités)..

Cinéma Maule BAITHA

Christmas film concert programmed by the Orchestre du Pays Basque in partnership with the commune of Mauléon.

Inspired by the novel by Jules Verne, it retraces the perilous adventures of Professor Maboul as he sets out to conquer the North Pole with his invention: the aerobus. This silent film, set to music by 10 musicians, will be preceded by a number of short films also inspired by the imaginary. A family concert with its share of surprises, like a promise on Christmas Eve.

Reservations online only, or on site on the evening of the show (subject to availability).

Película-concierto de Navidad programada por la Orquesta del País Vasco en colaboración con la ciudad de Mauléon.

Inspirada en la novela de Julio Verne, narra las peligrosas aventuras del profesor Maboul, que se lanza a la conquista del Polo Norte gracias a su invento: el aerobús. Esta película muda, musicada por 10 músicos, estará precedida por varios cortometrajes también inspirados en la imaginación. Un concierto familiar lleno de sorpresas, como una promesa en Nochebuena.

Reserva en línea únicamente o en persona la noche del espectáculo (sujeto a disponibilidad).

Ein weihnachtliches Filmkonzert, das vom Orchester des Baskenlandes in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mauléon veranstaltet wird.

Der Film basiert auf dem Roman von Jules Verne und erzählt von den gefährlichen Abenteuern des Professors Maboul, der mit seiner Erfindung, dem Aerobus, den Nordpol erobern will. Vor diesem Stummfilm, der von 10 Musikern vertont wird, werden mehrere Kurzfilme gezeigt, die ebenfalls im Zeichen der Phantasie stehen. Ein Familienkonzert mit vielen Überraschungen, wie ein Versprechen am Vorabend von Weihnachten.

Reservierung nur online oder vor Ort am Abend der Vorstellung (je nach Verfügbarkeit).

