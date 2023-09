Semaine du climat : projection du film « L’Océan vu du coeur » Cinéma Maule Baitha Mauléon-Licharre, 13 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Dans ce film documentaire, Hubert Reeves, entouré de scientifiques et d’explorateurs passionnés, propose de redécouvrir l’impact des actions humaines sur l’océan et sur sa biodiversité malgré sa capacité de régénération phénoménale. Un hymne au Vivant, dans ce qu’il y a de plus riche, de plus précieux et nécessaire à préserver si l’on veut survivre, parmi d’autres espèces, sur notre planète bleue.

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Cinéma Maule Baitha

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this documentary, Hubert Reeves, surrounded by passionate scientists and explorers, invites us to rediscover the impact of human actions on the ocean and its biodiversity, despite its phenomenal capacity for regeneration. A hymn to life at its richest, most precious and most necessary if we are to survive, among other species, on our blue planet.

En este documental, Hubert Reeves, rodeado de apasionados científicos y exploradores, nos invita a redescubrir el impacto de la acción humana sobre el océano y su biodiversidad, a pesar de su fenomenal capacidad de regeneración. Un canto a la vida en su estado más rico y precioso, y que debe preservarse si queremos sobrevivir, junto con otras especies, en nuestro planeta azul.

In diesem Dokumentarfilm schlägt Hubert Reeves, umgeben von Wissenschaftlern und leidenschaftlichen Forschern, vor, die Auswirkungen menschlichen Handelns auf den Ozean und seine Biodiversität trotz seiner phänomenalen Regenerationsfähigkeit wiederzuentdecken. Eine Hymne an das Lebendige, in seiner reichsten, wertvollsten und notwendigsten Form, die es zu bewahren gilt, wenn wir neben anderen Arten auf unserem blauen Planeten überleben wollen.

