Cinéma : Maria rêve

Cinéma : Maria rêve, 25 novembre 2022, . Cinéma : Maria rêve



2022-11-25 20:30:00 – 2022-11-25 Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l’École des Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l’école, et découvre un lieu fascinant où règnent la liberté, la créativité et l’audace… Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ? Comédie, Romance réalisée par Lauriane Escaffre, Yvo Muller avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita

Durée : 1H33. dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville