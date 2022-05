Cinéma – Marathon Jurassic World Pontarlier Pontarlier Catégories d’évènement: Doubs

Pontarlier

Cinéma – Marathon Jurassic World Pontarlier, 11 juin 2022, Pontarlier.
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud

2022-06-11

Pontarlier Doubs 8.2 8.2 EUR Premier opus à 14h20, deuxième opus à 17h20 et dernier opus à 20h15.

Organisé par le Cinéma Olympia de Pontarlier.

Le samedi 11 juin votre cinéma Olympia vous propose un marathon Jurassic World au tarif unique de 16€ les trois films. Ce marathon est sponsorisé par notre partenaire shopforgeek, des lots seront à gagner pour les plus chanceux d’entre vous. Possibilité de ne voir qu’un seul film.

Billetterie en vente aux caisses du cinéma ou sur www.cinema-pontarlier.fr ou sur Pass Culture. cine.olympia@orange.fr +33 3 81 39 17 63 http://www.cinema-pontarlier.fr/ Premier opus à 14h20, deuxième opus à 17h20 et dernier opus à 20h15.

