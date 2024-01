Cinéma Making of Bischwiller, mercredi 21 février 2024.

Simon, réalisateur aguerri, débute le tournage d’un film racontant le combat d’ouvriers pour sauver leur usine. Mais entre les magouilles de son producteur, des acteurs incontrôlables et des techniciens à cran, il est vite dépassé par les événements. Abandonné par ses financiers, Simon doit affronter un conflit social avec sa propre équipe. Dans ce tournage infernal, son seul allié est le jeune figurant à qui il a confié la réalisation du making of.

Réalisateur : Cédric Kahn

Avec : Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon

Durée : 1h54

Genre : Comédie

31 rue de Vire

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est billetterie@mac-bischwiller.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 20:00:00

fin : 2024-02-21 21:54:00



