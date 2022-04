Cinéma – Maison de Retraite Giat Giat Catégories d’évènement: Giat

Puy-de-Dôme

Cinéma – Maison de Retraite Giat, 14 avril 2022, Giat. Cinéma – Maison de Retraite Salle des fêtes Place Champ de Foire Giat

2022-04-14 – 2022-04-14 Salle des fêtes Place Champ de Foire

Giat Puy-de-Dôme Giat Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières semaines sont un véritable enfer ! secretariat@mairie-giat.fr +33 4 73 21 71 67 http://www.mairie-giat.fr/ Salle des fêtes Place Champ de Foire Giat

dernière mise à jour : 2022-03-30 par Office de Tourisme des Combrailles

Détails Catégories d’évènement: Giat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Giat Adresse Salle des fêtes Place Champ de Foire Ville Giat lieuville Salle des fêtes Place Champ de Foire Giat Departement Puy-de-Dôme

Giat Giat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/giat/

Cinéma – Maison de Retraite Giat 2022-04-14 was last modified: by Cinéma – Maison de Retraite Giat Giat 14 avril 2022 Giat Puy-de-Dôme

Giat Puy-de-Dôme