2022-04-25 – 2022-04-25 Condamné à un travail d’intérêt général, un jeune homme doit travailler dans une maison de retraite. Château-Chervix et Cinéplus vous présente “Maison de retraite “. Séance à 20h30 à la salle des fêtes. Tarif plein : 5€; tarif réduit : 4€. Condamné à un travail d’intérêt général, un jeune homme doit travailler dans une maison de retraite. dernière mise à jour : 2022-03-30 par

