CINÉMA « MAISON DE RETRAITE 2 » Salle des fêtes de Triaucourt Seuil-d’Argonne, samedi 9 mars 2024.

Samedi

1h 42min | Comédie

De Claude Zidi Jr.

Avec Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost

Synopsis Quand le foyer Lino Vartan qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances… Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !Tout public

6 EUR.

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09

Salle des fêtes de Triaucourt 28 Rue du commandant Laflotte

Seuil-d’Argonne 55250 Meuse Grand Est cfcseuildargonne@gmail.com

