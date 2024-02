Cinéma MAISON DE RETRAITE 2 SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste, mercredi 21 février 2024.

MAISON DE RETRAITE 2 SAINT-LAURENT-DE-NESTE

« MAISON DE RETRAITE 2 »

Un film de Claude Zidi Jr.

1h 42min

Comédie

Quand le foyer Lino Vartan qui accueille jeunes orphelins et seniors- doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n’a pas d’autre choix que de répondre à l’invitation d’une maison de retraite dans le Sud qui les accueille pour l’été. Tous embarquent dans le bus d’Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer le rêve ! Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n’ont jamais eu de vacances… Mais le paradis tourne à l’enfer car anciens et nouveaux pensionnaires du 3e âge se détestent ! La guerre des seniors est déclarée !

UN FILM QUI RÉCHAUFFE LE CŒUR DES AÎNÉS.

Tarifs

Adultes 6€

Jeunes de 16 ans 4€

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 18:00:00

fin : 2024-02-21

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Au centre culturel de la maison du savoir

Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@maisondusavoir.fr

