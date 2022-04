Cinéma : Maigret Champdeniers Champdeniers Catégories d’évènement: Champdeniers

Deux-Sèvres

Cinéma : Maigret Champdeniers, 21 avril 2022, Champdeniers. Cinéma : Maigret Champdeniers

2022-04-21 – 2022-04-21

Champdeniers Deux-Sèvres Champdeniers Prochaine séance organisée par le centre socio-culturel du Val d’Egray, en collaboration avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement.

Jeudi 21 avril à 20h30

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille, retrouvée dans un square parisien, vêtue d’une robe de soirée. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Prochaine séance organisée par le centre socio-culturel du Val d’Egray, en collaboration avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement.

Jeudi 21 avril à 20h30

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille, retrouvée dans un square parisien, vêtue d’une robe de soirée. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. +33 5 49 25 62 27 Prochaine séance organisée par le centre socio-culturel du Val d’Egray, en collaboration avec le CRPC et la Ligue de l’enseignement.

Jeudi 21 avril à 20h30

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille, retrouvée dans un square parisien, vêtue d’une robe de soirée. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. cinéma

Champdeniers

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Champdeniers, Deux-Sèvres Autres Lieu Champdeniers Adresse Ville Champdeniers lieuville Champdeniers Departement Deux-Sèvres

Champdeniers Champdeniers Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champdeniers/

Cinéma : Maigret Champdeniers 2022-04-21 was last modified: by Cinéma : Maigret Champdeniers Champdeniers 21 avril 2022 Champdeniers Deux-Sèvres

Champdeniers Deux-Sèvres