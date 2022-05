Cinéma “Maigret” à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

Lot

Cinéma “Maigret” à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, 28 juin 2022, Castelnau Montratier-Sainte Alauzie. Cinéma “Maigret” à Castelnau-Montratier Salle de la Mairie Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

2022-06-28 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-28 Salle de la Mairie Place Gambetta

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une délinquante, qui ressemble étrangement à la victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus ancienne et plus intime… +33 5 65 11 44 36 Allociné

Salle de la Mairie Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau Montratier-Sainte Alauzie, Lot Autres Lieu Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Adresse Salle de la Mairie Place Gambetta Ville Castelnau Montratier-Sainte Alauzie lieuville Salle de la Mairie Place Gambetta Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Departement Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnau-montratier-sainte-alauzie/

Cinéma “Maigret” à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 2022-06-28 was last modified: by Cinéma “Maigret” à Castelnau-Montratier Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Castelnau Montratier-Sainte Alauzie 28 juin 2022 Castelnau-Montratier-Sainte-Alauzie Lot

Castelnau Montratier-Sainte Alauzie Lot