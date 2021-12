Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Cinéma : « Madres Paralelas » (VOST) Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Cinéma : « Madres Paralelas » (VOST) Lacanau, 23 décembre 2021, Lacanau. Cinéma : « Madres Paralelas » (VOST) Salle l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

2021-12-23 21:00:00 – 2021-12-16 Salle l’Escoure Place de l’Europe

Lacanau Gironde Salle l’Escoure Place de l’Europe Lacanau

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Lacanau Autres Lieu Lacanau Adresse Salle l'Escoure Place de l'Europe Ville Lacanau lieuville Salle l'Escoure Place de l'Europe Lacanau