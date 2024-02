Cinéma Madame de Sévigné CAPVERN LES BAINS Capvern, vendredi 29 mars 2024.

Drame historique réalisé par Isabelle Brocard

Avec Karin Viard, Ana Girardot, Cédric Kahn

Durée 1h32

Milieu du 17° siècle, la marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante, à son image. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage, va naître une œuvre majeure de la littérature française. .

Début : 2024-03-29 20:30:00

CAPVERN LES BAINS Au cinéma Agnès Varda

Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

