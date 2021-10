Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Cinéma “Ma Première Séance” Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Cinéma “Ma Première Séance” Saint-Astier, 27 octobre 2021, Saint-Astier. Cinéma “Ma Première Séance” 2021-10-27 – 2021-10-27 Rue Amiral Courbet Cinéma La Fabrique

Saint-Astier Dordogne 11h : film “Pingu”, présentation adaptée au préalable (à partir de 2 ans).

14h : film “La Vie de Château”, en présence du réalisateur, dédicace de livre (à partir de 7 ans)

La Fabrique 05 53 02 41 99

