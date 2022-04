Cinéma : Ma famille Afghane Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Hautes-Pyrénées

Cinéma : Ma famille Afghane Capvern, 20 mai 2022

2022-05-20 20:30:00

Capvern Hautes-Pyrénées Animation, Drame réalisé par Michaela Pavlatova

Avec Eliska Balzerova, Hynek Cermák, Berenika Kohoutová

Durée : 1h20 Synopsis : Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui, par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit, dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils… +33 5 62 39 00 54 Place des Palmiers – Capvern les Bains CAPVERN LES BAINS Capvern

