Conférence La généalogie : histoire des naissances Cinéma l’Uxello Vayrac Catégories d’Évènement: Lot

Vayrac Conférence La généalogie : histoire des naissances Cinéma l’Uxello Vayrac, 9 mars 2024, Vayrac. Vayrac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 Par Julien Vergne, dans le cadre d’un cycle de conférence lancé en 2023

Tout public. Verre de l’amitié offert. Sur inscription.

Par Julien Vergne, dans le cadre d’un cycle de conférence lancé en 2023

Tout public. Verre de l’amitié offert. Sur inscription 5 EUR.

Cinéma l’Uxello place Cap Del Let

Vayrac 46110 Lot Occitanie

Mise à jour le 2023-12-11 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Vayrac Autres Code postal 46110 Lieu Cinéma l'Uxello Adresse Cinéma l'Uxello place Cap Del Let Ville Vayrac Departement Lot Lieu Ville Cinéma l'Uxello Vayrac Latitude 44.95486 Longitude 1.7028 latitude longitude 44.95486;1.7028

Cinéma l'Uxello Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/