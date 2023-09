Projection exceptionnelle du Film Caravage (2022, par Michel Placido). Cinéma Lux-La Châtre La Châtre, 17 septembre 2023, La Châtre.

Projection exceptionnelle du Film Caravage (2022, par Michel Placido). Dimanche 17 septembre, 10h30 Cinéma Lux-La Châtre 6€ et 4€ pour les moins de 14 ans, salle de cinéma limitée à 193 places.

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine, le cinéma Lux de La Châtre organise une séance du film Caravage (2022) de Michel Placido.

Synospis :

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Cette séance fera suite d’une visite de la salle en partenariat avec le Musée George Sand et de la Vallée Noire et menée par Vaness Weinling.

Cinéma Lux-La Châtre 2 place de l’Hôtel de ville 36400 La Châtre La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 20 10 https://theatremauricesand.fr/ https://theatremauricesand.fr/;https://www.facebook.com/cinema.lux.lachatre Salle de théâtre et de cinéma qui prend place dans l’ancien couvent des Carmes. Rénovée en 1994, elle accueille du spectacle vivant et des séances de cinéma. Le cinéma est classé art et essai et propose donc une programmation variée. Arrêt de bus de la Ligne F Châteauroux – Culan à 400m (5 min à pied) et parking adjacent à la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:40:00+02:00

