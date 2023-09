Visite guidée de la salle du cinéma Lux Cinéma Lux-La Châtre La Châtre, 17 septembre 2023, La Châtre.

Visite guidée de la salle du cinéma Lux Dimanche 17 septembre, 10h00 Cinéma Lux-La Châtre Nombre de places limités à 20 personnes

En partenariat avec le musée George Sand et de la Vallée Noire, le cinéma Lux propose une visite guidée de sa salle. Aménagée dans l’ancien couvent des Carmes (communauté religieuse), elle fut rénovée en 1994. Lieu chargé d’histoire, Vanessa Weinling, Directrice du musée George Sand-service culturel vous propose donc d’en découvrir davantage sur l’histoire de ce lieux.

Cette visite sera suivie de la projection exceptionelle du film « Caravage » de 2022 réalisé par Michel Placido.

Cinéma Lux-La Châtre 2 place de l’Hôtel de ville 36400 La Châtre La Châtre 36400 Indre Centre-Val de Loire 02 54 48 20 10 https://theatremauricesand.fr/ https://theatremauricesand.fr/;https://www.facebook.com/cinema.lux.lachatre Salle de théâtre et de cinéma qui prend place dans l’ancien couvent des Carmes. Rénovée en 1994, elle accueille du spectacle vivant et des séances de cinéma. Le cinéma est classé art et essai et propose donc une programmation variée. Arrêt de bus de la Ligne F Châteauroux – Culan à 400m (5 min à pied) et parking adjacent à la salle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T10:25:00+02:00

Emmanuel Robin – cinéma Lux La Châtre