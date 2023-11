Conférence : Bordeaux au Moyen-Âge Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne, 14 décembre 2023, Cadillac-sur-Garonne.

Cadillac-sur-Garonne,Gironde

Conférence par Philippe Araguas, Bordeaux au Moyen-Âge d’Ausone à Montaigne.

Gains au profit de l’insertion des jeunes dans la vie active..

2023-12-14 fin : 2023-12-14 . EUR.

Cinéma Lux Place de la Libération

Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Lecture by Philippe Araguas, Bordeaux in the Middle Ages from Ausone to Montaigne.

Gains for the integration of young people into working life.

Conferencia de Philippe Araguas, Burdeos en la Edad Media de Ausone a Montaigne.

Ganancias para la integración de los jóvenes en la vida activa.

Vortrag von Philippe Araguas, Bordeaux im Mittelalter von Ausone bis Montaigne.

Gewinne zugunsten der Eingliederung junger Menschen in das Arbeitsleben.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Cadillac-Podensac