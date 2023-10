Mémoires audiovisuelles / Cergy Cinéma L’Utopia Saint-Ouen-l’Aumône, 13 octobre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Ces dernières années nous voyons naître peu à peu, sous nos yeux, non pas une nouvelle ville, mais une nouvelle idée de cette ville. Paris, pourtant, est l’une des villes qui a déjà engendré les imaginaires parmi les plus riches du monde. Avec l’idée du « Grand Paris », ce n’est pas seulement la ville qui se transforme : c’est une nouvelle histoire qu’il faut se réapproprier, c’est une nouvelle identité qui se construit, nourrie de l’histoire et de la vie des 7 millions d’habitants de 130 communes (outre Paris). Mais au-delà, c’est bien encore en Région parisienne, dans sa diversité, que nous vivons. L’identité et l’imaginaire, se construisent avec la mémoire. D’où l’importance de la faire renaître, grâce aux nombreuses images cinématographiques et audiovisuelles dont nous avons la chance de disposer depuis plus de 120 ans : films amateurs, actualités cinématographiques, films d’entreprise ou de communication publique…

Le festival Close-Up propose d’entrouvrir cette fabuleuse malle aux trésors, en présentant une sélection d’images tournées tout au long du XXe siècle, soigneusement réunies, conservées, documentées par des professionnels des archives audiovisuelles. Le regard rétrospectif permis par ces documents souvent rares nous permettra de mettre en perspective les problématiques contemporaines de la ville.

Avec le soutien de la Mémoire filmique d’île-de-France, de l’INA, et de GPArchives.

Séance préparée par Jean-Yves de Lépinay en collaboration avec le CAUE de l’Essonne.

Avant les années 70, Cergy est un petit village rural du Vexin français. Tout change avec la création de la « ville nouvelle ». Forte de son patrimoine médiéval, c’est d’abord Pontoise qui semble attirer l’attention des caméras. Puis rapidement c’est Cergy qui prend de relais : comment s’est passée cette incroyable transformation ?

Les images filmées de Cergy et des communes qui constituent la ville nouvelle (dont, bien sûr, Saint-Ouen l’aumône !), avant et après ce bouleversement, permettent de comprendre ce que les aménageurs ont voulu faire, et ce qu’est une ville lorsqu’elle est vécue par ses habitants.

2023-10-13T20:30:00+02:00

