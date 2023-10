Douce France – Geoffrey Couanon Cinéma L’Utopia Saint-Ouen-l’Aumône, 13 octobre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Douce France – Geoffrey Couanon Vendredi 13 octobre, 14h00 Cinéma L’Utopia

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. À l’initiative de 3 de leurs professeurs, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique de bétonner les terres agricoles proches de chez eux. Mais peut-on avoir le pouvoir d’agir sur un territoire quand on a 17 ans ? Drôles et intrépides, ces néo-citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. Une quête réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre !

Cinéma L’Utopia 1 place Pierre-Mendès-France 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T15:45:00+02:00

Festival Close-U^p