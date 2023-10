Le Roi et l’Oiseau – Paul Grimault Cinéma L’Utopia Saint-Ouen-l’Aumône, 13 octobre 2023, Saint-Ouen-l'Aumône.

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime un petit ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi…

Paul Grimaud, dessinateur et décorateur (1905-1994). Il participe au Groupe Octobre, troupe de théâtre d’agit-prop et à des tournage de petits films impertinents. Il joue de petits rôles au cinéma, comme dans L’Atalante de Jean Vigo. Il se lance, avec Jacques Prévert, dans un projet de long-métrage, La Bergère et le Ramoneur, inspiré d’un conte d’Andersen. Au terme de nombreux déboires qui durent plusieurs dizaines d’années, la version définitive du film sort en 1980 sous le titre Le Roi et l’Oiseau. L’œuvre est dédiée à Jacques Prévert, disparu trois ans plus tôt, et reçut le Prix Louis-Delluc.

« Imagine ta ville verticale » : En amont de la projection du film, le CAUE du Val d’Oise animera un atelier maquette auprès des écoles élémentaires de l’agglomération de Cergy-Pontoise. Par petit groupe, les enfants auront une demi-journée pour imaginer et construire en maquette une ville verticale où habitats, loisirs, équipements, commerces et espaces verts s’entremêleraient pour former une ville rêvée. Les maquettes seront exposées dans le hall du cinéma Utopia du 13 au 15 octobre 2023.

Cinéma L’Utopia 1 place Pierre-Mendès-France 95310 Saint-Ouen-l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France http://www.cinemas-utopia.org/saintouen/

2023-10-13T09:30:00+02:00 – 2023-10-13T11:00:00+02:00

