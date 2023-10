Projection de « The Sun Ra Repatriation Project » + « Last Angel of History » Cinéma l’Utopia Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Projection de « The Sun Ra Repatriation Project » + « Last Angel of History » Cinéma l’Utopia Bordeaux, 23 octobre 2023, Bordeaux. Projection de « The Sun Ra Repatriation Project » + « Last Angel of History » Lundi 23 octobre, 14h00 Cinéma l’Utopia Lundi 23 octobre, à 14h

Projection des films : The Sun Ra Repatriation Project

2009. 43 min

Réalisé par Kapwani Kiwanga Au départ d’une enquête sur la descendance cosmogonique de Sun Ra, musicien et activiste afro-américain, Kapwani Kiwanga se met à l’écoute du mythe et lance ce film mutant entre le portrait d’artiste et une ambitieuse entreprise artistique employée au rapatriement de Sun Ra vers sa planète d’origine, Saturne.

FIFIB – En savoir Last Angel of History

1996. 45 min

Réalisé par John Akomfrah Écrit et documenté par Edward George du Black Audio Film Collective, ce film majeur des années 1990, a joué un rôle crucial dans la popularisation de l’afrofuturisme. John Akomfrah y met en lumière l’histoire méconnue de la contribution des Africains et de la diaspora africaine à la science et la technologie. Ce film est un appel à repenser la compréhension de l’histoire, de l’innovation et de la créativité africaines.

FIFIB – En savoir + À propos de exposition Retenue de Kapwani Kiwanga

au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, du 30 juin 2023 au 7 janvier 2024

En savoir + Cinéma l’Utopia 5 place Camille Jullian, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.fifib.com/fr/film/the-sun-ra-repatriation-project »}, {« link »: « https://www.fifib.com/fr/film/the-last-angel-of-history »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/agenda/expositions/kapwani-kiwanga-retenue »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-10-23T14:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00 fifb akomfrah © Kapwani Kiwanga Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Cinéma l'Utopia Adresse 5 place Camille Jullian, Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Cinéma l'Utopia Bordeaux latitude longitude 44.839225;-0.572414

Cinéma l'Utopia Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/