Scèno’Ciné (+ 11 ans) : Parvana, une enfance en Afghanistan Lundi 26 février 2024, 14h30 Cinéma l’Univers Prix libre

Nora Twomey | Drame | Irlande, Canada, Luxembourg | 2017 | 93 min

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.

Les séances Scéno’Ciné sont un format ciné-théâtre avec une programmation en miroir des spectacles joués au théâtre du Nord et Massenet pour diversifier les plaisirs.

Ce film est en lien avec la pièce L‘IVRESSE DES PROFONDEURS de la compagnie1001, jouée au théâtre de la verrière le 14 février à 20h.

La séance est suivie d’une discussion et d’un goûter !

