RDV à l’écran – Festival Hip Open Dance Cinéma l’Univers Lille, 31 janvier 2024, Lille.

RDV à l’écran – Festival Hip Open Dance Mercredi 31 janvier 2024, 18h30 Cinéma l’Univers Gratuit

Pour cette soirée, des jeunes de la mission locale vous proposent une séance de cinéma sur mesure, sur le thème du Hip Hop. A la suite d’un atelier et accompagnés par l’équipe du Flow, ils ont choisi un film qui vous permettra d’explorer l’univers de la danse et de son histoire, et seront présents pour discuter avec vous de leur choix. Que vous soyez passionné par le hip-hop ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives artistiques à travers le cinéma, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe de la découverte !

Suivi d’une discussion

Annonce du film sélectionné dans la semaine précédent la projection sur lunivers.org

Plus d’infos sur le Festival Hip Open Dance 2024

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers reservation@lunivers.org Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo