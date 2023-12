P’tit Ciné Citoyen (+ 6 ans) : Amis des animaux Cinéma l’Univers Lille, 24 janvier 2024, Lille.

P’tit Ciné Citoyen (+ 6 ans) : Amis des animaux Mercredi 24 janvier 2024, 14h30 Cinéma l’Univers 2€ par enfant / prix libre pour l’accompagnant.e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-24T14:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-24T14:30:00+01:00 – 2024-01-24T16:30:00+01:00

Sélection de courts-métrages | 45 min + atelier 1h

Kiko et les animaux | Yawen Zheng | 2020 | France, Suisse | Animation | 7 min

Outdoors | Elsa Nesme, Adrien Rouquié, Anne Castaldo, Sarah Chalek | 2017 | France | Animation | 6 min

L’air de rien | Gabriel Hénot Lefèvre | 2022 | France | Animation | 14 min

La boîte | Joran Rivet, Eliott Belrose, Carole Favier, Loïcia Lagillier, Juliette Perrey, Aloïs Mathé | 2017 | France | Animation | 7 min

En tant que futur citoyen, la notion du respect animal et de la nature est fondamentale pour se sensibiliser à des questions auxquelles nous sommes confrontés chaque jour, d’autant plus avec les changements climatiques. Cette question est bénéfique sur de nombreux points : pour apprendre la valeur de la vie, l’empathie, le respects des différences… Chaque espèces à sa place et son rôle à jouer dans le monde, autant humain qu’animal, il est dans notre devoir d’apprendre à vivre ensemble.

La séance est suivie d’une discussion, d’un goûter et d’un atelier de réflexion sur le sujet.

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers [{« type »: « link », « value »: « https://lunivers.org/au-programme/reservation/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320527348 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lunivers.org »}] Lieu dédié aux images en tout genre, l’Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d’expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo