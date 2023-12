Tout Petit Ciné (+ 3 ans) : La cabane aux oiseaux Cinéma l’Univers Lille, 10 janvier 2024, Lille.

Tout Petit Ciné (+ 3 ans) : La cabane aux oiseaux 10 et 13 janvier 2024 Cinéma l’Univers 2€ par enfant / prix libre pour l’accompagnant.e

Sélection de courts-métrages | 30 min

Atelier art plastique | 45 min

Programme de courts-métrages « la cabane aux oiseaux »

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant.

La séance est suivie d’une discussion, d’un goûter et d’un atelier !

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo