Petite Forme Audiovisuelle (+ 6 ans) : Ciné'Play

Vendredi 29 décembre, 14h30
Cinéma l'Univers

2€ par enfant / prix libre pour l'accompagnant.e

Sélection de courts métrages | 30 min + atelier jeux vidéo 1h

Scrambled | Bastiaan Schravendeel | 2017 | Pays-Bas | Animation |7 min
Madame Poule | Tali | 2006 | France | Animation | 8 min
Air frais | Guillaume Darbellay | 2019 | Suisse | Fiction | 4 min
Pixels | Patrick Jean | 2010 | France | Animation | 3 min
Reulf | Quentin Camicelli, Jean-François Jego, Charles Klipfel | 2009 | France | Animation | 4 min
Dans la danse | Katya Mikheeva | 2022 | France | Animation | 4 min

Et si on jouait à des jeux vidéo sur grand écran ? Venez découvrir une nouvelle façon de vivre l'expérience du cinéma, mélée aux jeux vidéo, une immersion totale ! Ce sera l'occasion de challenger ses amis, sa famille ou même des inconnus à des jeux, sensations fortes garanties. La séance est suivie d'une discussion, d'un goûter et d'une séance jeux vidéo sur grand écran !

Cinéma l'Univers
16 rue Georges Danton, lille
Lille 59000 Lille-Moulins
Nord Hauts-de-France

03 20 52 73 48
https://lunivers.org
https://www.facebook.com/cine.lunivers

Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre.

Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

