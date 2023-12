Projection de « On va s’arrêter là pour aujourd’hui » de Justine Pluvinage au cinéma l’Univers Cinéma L’Univers Lille, 8 décembre 2023 18:00, Lille.

Entre documentaire, fiction, comédie musicale et coïncidences, le film prend place dans une institution thérapeutique pour enfant, un CMPP (centre médico-psycho-pédagogique). Entre récits, silences et chants, le film est une plongée dans la rencontre, celle avec l’autre, avec soi-même, avec l’autre en soi. Le langage de l’un n’est pas celui de l’autre. Et pourtant une rencontre a lieu. Peut-on la figurer par des mots ou des images ?

Voilà où nous pourrions commencer dans le dialogue qu’il y aura après la séance entre Justine Pluvinage, la réalisatrice, et Derek Humphreys, médecin et psychanalyste, professeur au département d’Etudes Psychanalytiques de l’université Paris Cité et également porteur du programme de recherche « L’actualité de Fernand Deligny dans les pratiques contemporaines » de la MSH Paris Nord.

Cinéma L'Univers 16 rue Georges Danton, Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T19:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

Justine Pluvinage