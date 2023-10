Scéno’Ciné : Les habitants Cinéma l’Univers Lille, 28 novembre 2023, Lille.

Scéno’Ciné : Les habitants Mardi 28 novembre, 19h30 Cinéma l’Univers Prix libre | Réservation conseillée : reservation@lunivers.org

Une femme qui, sur les conseils dʼune statue de Saint-François, se prive de nourriture pour plaire au Seigneur. Un enfant qui, fasciné par la guerre civile au Congo, se déguise en Noir et se fait appeler Lumumba. Un facteur bien indiscret, un garde-chasse myope et stérile, un boucher à l’appétit sexuel débordant qui ne manque pas d’imagination pour capturer ses proies. Voici quelques éléments d’une comédie des plus insolites sur la vie des habitants d’un lotissement perdu, dans le Nord de lʼEurope.

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers Lieu dédié aux images en tout genre, l’Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d’expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:30:00+01:00 – 2023-11-28T22:30:00+01:00

Alex Van Warmerdam | Comédie noire | Pays-Bas | 1995 | 105 min