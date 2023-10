Ciné Pouss’ Pouss’ // Une vie démente Cinéma l’Univers Lille, 27 novembre 2023, Lille.

Ciné Pouss’ Pouss’ // Une vie démente Lundi 27 novembre, 14h00 Cinéma l’Univers Réservation conseillée : reservation@lunivers.org

Alex et Noémie voudraient avoir un enfant. Leurs plans sont chamboulés quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte un comportement de plus en plus farfelu. Entre l’enfant désiré et l’enfant que Suzanne redevient, tout s’emmêle. C’est l’histoire d’un rodéo, la traversée agitée d’un couple qui découvre la parentalité à l’envers !

Le principe ?

Les Cinés Pouss’ Pouss’, ce sont des films pour les parents accompagnés en salle de leur bébé de 0 à 10 mois environ.

Le film est bien à destination des adultes (l’enfant n’en a pas une vision active et consciente).

La séance se déroule dans des conditions adaptées, lors de créneaux réservés : lumière tamisée et son adouci en salle ; table à langer à disposition ; poussette, biberon, tétée, gazouillis et petites larmes bienvenus pendant la projection !

Suivi d’un moment convivial / détente avec thé, café, gâteaux…

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers Lieu dédié aux images en tout genre, l’Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d’expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-27T16:30:00+01:00

2023-11-27T14:00:00+01:00 – 2023-11-27T16:30:00+01:00

Ann Sirot et Raphaël Balboni | Comédie | France | 2020 |87 min