Tout Petit Ciné Le cirque ! – FESTIVAL PAS CAP ? #9 Samedi 18 novembre, 10h00 Cinéma l’Univers Sur Réservation

Une séance spécialement conçue pour émerveiller nos plus jeunes spectateur.rice.s !

Préparez-vous à plonger dans un monde de magie et d’acrobaties, avec des animaux rigolos et des clowns farfelus, un spectacle inoubliable pour les plus petit.e.s.

Les Tout Petits Cinés sont des séances d’éveil au cinéma pour les 3 – 5 ans, qui leur proposent un premier contact avec la salle de cinéma (noir progressif, rehausseurs, son moins fort…). Ces séances sont suivies d’animation ludiques pour revenir sur les films et exprimer leur compréhension et leurs émotions sur les personnages et situations vus à l’écran.

Cette séance sera suivie d’une animation autour du cirque !

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T11:15:00+01:00

© Tête à l’envers, Geffenbald