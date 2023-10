Cour(t)s d’École Cinéma l’Univers Lille, 17 novembre 2023, Lille.

SOIRÉE MILITANTE AUTOUR DU CINÉMA D’ANIMATION

Qu’on soit étudiant.e, jeune travailleur.euse.s ou senior, il est important de connaître ses droits et de savoir se défendre contre cell.eux qui nous oppressent, nous discriminent et nous rabaissent dans notre travail et dans nos vies. Cellofan’ vous propose une soirée militante avec une projection et une conférence.

19h – PROJECTION « REGARD DECOLONIAL SUR L’ANIMATION »

Découvrez une sélection de courts-métrages réalisés par des personnes non-blanches et/ou non-occidentales. Le cinéma d’animation est un milieu majoritairement blanc, où la voix des personnes racisées est trop souvent minorisée, voire invisible, moins projetée en festivals, etc… Cette projection est l’occasion de découvrir des films peu vus en France.

20h30 – CONFÉRENCE SUR LA PLACE DES FEMMES DANS L’ANIMATION ET LES DROITS DES TRAVAILLEUR.EUSE.S

Avec l’association Les Intervalles

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

