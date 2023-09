P’tit Ciné Citoyen – Jouer un rôle – Festival Pas Cap #9 Cinéma l’Univers Lille, 18 octobre 2023, Lille.

P’tit Ciné Citoyen – Jouer un rôle – Festival Pas Cap #9 Mercredi 18 octobre, 14h30 Cinéma l’Univers Sur Réservation

Une séance de cinéma pour explorer le thème du rôle, au cinéma comme au théâtre. Laissez-vous emporter par ces courts métrages destinés aux jeunes spectateur.rice.s, qui vous montrent la magie des rôles et des performances.

Profitez ensuite de l’atelier théâtre d’improvisation pour vous mettre en scène !

Les P’tit Ciné Citoyens sont des séances pour informer et sensibiliser les enfants à des thématiques citoyennes à travers des courts-métrages. Elles sont précédées et suivie d’une discussion sur la thématique et les films, et suivie d’un atelier (théâtre, art plastique, créatif…) en rapport avec la thématique. Pour le Festival Pas Cap ?, nous vous proposons d’aborder la question de l’art, notamment à travers le théâtre et le fait de “jouer un rôle”

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatre-massenet.com/festival-pas-cap-9/agenda/p-tit-cin%C3%A9-citoyen-jouer-un-r%C3%B4le/ »}] Lieu dédié aux images en tout genre, l’Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d’expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:30:00+02:00 – 2023-10-18T16:15:00+02:00

© Baklava blues, Khazaee