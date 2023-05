Ciné-Concert : Les Bausseron de Nanteuil sur Aisne – Pathé 9,5mm, le cinéma chez soi Cinéma L’Univers, 25 mai 2023, Lille.

Ciné-Concert : Les Bausseron de Nanteuil sur Aisne – Pathé 9,5mm, le cinéma chez soi Jeudi 25 mai, 20h30 Cinéma L’Univers Prix libre

// Le film //

« La Vie des Bausseron de Nanteuil sur Aisnes – Pathé 9,5mm Le Cinéma Chez Soi » est un ciné concert conçu sur un montage de films familiaux tournés à partir de la fin des années 1940 dans ce petit village du Sud des Ardennes.

// Les musiciens //

David Bausseron : musique et paysages sonores (guitare et objets amplifiés)

Sébastien Bausseron : régie, voix, harmonica

— — — —

INFOS PRATIQUES

Prix libre

Cinéma l’Univers : 16 rue Georges Danton, Lille (59) | M° Porte de Valenciennes

Ouverture des portes : 20h | Début du film : 20h30

Plus d’informations sur www.muzzix.info

Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 [{« type »: « link », « value »: « http://www.muzzix.info/Les-Bausseron-de-Nanteuil-sur-Aisne-Pathe-9-5mm-le-cinema-chez-soi »}] [{« link »: « http://www.muzzix.info »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:00:00+02:00

2023-05-25T20:30:00+02:00 – 2023-05-25T23:00:00+02:00

©DR