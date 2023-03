Tout Petit Ciné : POP ! Cinéma l’Univers Lille Catégories d’Évènement: Lille

Tout Petit Ciné : POP ! Cinéma l’Univers, 22 mars 2023, Lille. Tout Petit Ciné : POP ! Mercredi 22 mars, 10h00 Cinéma l’Univers POP ! Une séance de cinéma pour explorer l’extraordinaire dans le quotidien, dans le carde de la semaine de la Petite enfance. Le pop c’est le son, les couleurs, la musique… c’est quelque chose qui bouge, qui saute, qui éclate… mais c’est surtout trouver l’extraordinaire dans l’ordinaire.

Venez découvrir des courts métrages hauts en couleur et en musique pour ravir les petits et les grands.

2023-03-22T10:00:00+01:00 – 2023-03-22T11:30:00+01:00

