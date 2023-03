Soirée suédoise Cinéma L’Univers Lille Catégories d’Évènement: Lille

Soirée suédoise Cinéma L’Univers, 15 mars 2023, Lille. Soirée suédoise Mercredi 15 mars, 17h00 Cinéma L’Univers Entrée libre ☕17h00 – Fika Le fika est une tradition suédoise. C’est un temps de détente que l’on accompagne d’une boisson chaude (souvent un café) et d’un morceau à grignoter, aussi bien sucré (brioches à la cannelle) que salé (petits sandwichs). Les suédois prennent leur fika seuls ou entre amis, au travail, à la maison, dans un café ou en plein air pendant une balade. On vous attend donc à 17h00 pour partager ce moment autour de spécialités suédoises et pour discuter du pays d’origine de cette tradition. ?19h00 – Projection-débat Pour continuer cette soirée thématique, ou pour ceux qui n’auront pas pu se joindre à nous plus tôt, nous proposons le visionnage d’un film suédois, tiré du roman de Jonas Jonasson et succès planétaire : Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. « Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s’échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain qu’il n’est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d’un escroc, d’un vendeur de hot-dogs, d’une rousse et d’un éléphant… » Cinéma L’Univers 16 rue Georges Danton, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=f582b640-6d5f-4617-a646-39e7a8cc2c66 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

