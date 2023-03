Petite Forme Audiovisuelle (+6 ans) : Le Stop Motion Cinéma l’Univers, 15 mars 2023, Lille.

Petite Forme Audiovisuelle (+6 ans) : Le Stop Motion Mercredi 15 mars, 14h30 Cinéma l’Univers 2 € par enfant / Prix libre pour l’accompagnant

Projection de courts-métrages :

Un caillou dans la chaussure

Eric Montchaud | France, Suisse | Animation | 2020 | 12 min

Enco, une traversée à vapeur

Ignacio Ruiz & Gabriela Salgueiro Acevedo | Chili | Animation | 2011 | 17 min

Dorothy la vagabonde

Emmanuelle Gorgiard | France | Animation | 2018 | 9 min

Luminaris

Juan Pablo Zaramella | Argentine | Animation | 2011 | 6 min

Venez découvrir le fonctionnement de l’animation en volume, aussi appelée Stop Motion, qui utilise des objets du réel pour créer ses décors et personnages. Cette sélection de courts métrages permettra d’illustrer le sujet pour les enfants, et leur expliquer cette technique via une discussion et une animation, à la suite de la séance.

Suivi d’un atelier de création d’un petit film en pixilation.

Cinéma l’Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/cine.lunivers [{« type »: « link », « value »: « https://lunivers.org/evenements/petite-forme-audiovisuelle-6-ans-le-stop-motion/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lunivers.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320527348 »}] Lieu dédié aux images en tout genre, l’Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d’expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T14:30:00+01:00 – 2023-03-15T16:30:00+01:00

2023-03-15T14:30:00+01:00 – 2023-03-15T16:30:00+01:00