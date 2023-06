19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 2] Cinéma Luminor Hôtel de Ville Paris, 13 juin 2023, Paris.

19ème Festival des Nouveaux Cinémas [PROGRAMME 2] Mardi 13 juin, 20h00 Cinéma Luminor Hôtel de Ville Entrée gratuite, réservation conseillée

À l’heure où le numérique permet à chacun de faire son cinéma, la 19ème édition du Festival des Nouveaux Cinémas, Festival International des Cinémas Numériques, a pour vocation de montrer l’effervescence créative d’un cinéma curieux et insolite.

Du 11 au 17 juin 2023, le Festival propose gratuitement à tous de découvrir un panorama de la création cinématographique numérique à travers une programmation inventive et audacieuse de courts-métrages venus du monde entier.

Cette année, le Festival se déroulera entièrement en présentiel. Et c’est toujours gratuit !!

Programme 2 – Projection et rencontre avec les équipes des films suivi d’un cocktail :

Zorey de Swann ARLAUD 17’33

13 Messages de Laurent AZEMA 2’20

Le grand méchant loup de Charlotte KARAS 7’17

Suicidez moi de Aurélien GUYON et Ulysse BRES

Je suis obsolète de Julien AVEQUE et Félicie ROBERT 2’21

Lapin-Garou de Maxime QUARTIER 16’40

Game Over de Philippe DE MONTS 2’21

Mardi 13 juin 2023 à 20H00, Cinéma Le Luminor Hôtel de Ville

20, rue du Temple 75004 PARIS

Métro/RER : Hotel de Ville, Châtelet, Les Halles

Entrée gratuite, réservation conseillée !

Info & réservation

Cinéma Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple 75004 PARIS Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T20:00:00+02:00 – 2023-06-13T22:30:00+02:00

