Troisième édition du festival jeune public Little Films Festival, porté par Cinéma Public Films, Gebeka Films, Les Films du Préau et Little KMBO, au Luminor Hôtel de Ville.

L’équipe de secours, en route pour l’aventure : lundis 12 et 19 juillet à 14h (séance conseillée à partir de 3 ans)

Un film de Janis Cimermanis.

Pote, Sily et Bemby, le trio de la brigade de secours, est de retour ! Quel que soit votre problème, ils ont une solution… Pour le meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

Chien pourri, la vie à Paris : lundi 26 juillet et lundi 2 août à 14h (séance conseillée à partir de 3 ans)

Un film de Davy Durand, Vincent Patar et Stéphane Aubier.

Il était une fois un chien naïf et passionné appelé Chien Pourri. Avec Chaplapla, son fidèle compa- gnon, Chien Pourri arpente les rues de Paris. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours sur ses pattes !

Chats par-ci, chats par-là : lundis 9 et 16 août à 14h (séance conseillée à partir de 3 ans)

Un film de Fabrice Luanf-Vija et Emilie Pigeard.

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !

L’odyssée de Choum : lundi 23 août à 14h (séance conseillée à partir de 3 ans)

Un film de Sonja Rohleder, Carol Freeman et Julien Bisaro.

Choum, la petite chouette, vient juste d’éclore, lorsque la tempête la pousse hors du nid. Faisant rouler le second œuf de la nichée, la voilà qui s’élance, bien décidée à trouver une maman…

AVANT-PREMIÈRES

Pingu : dimanche 22 août, horaire à venir (séance conseillée à partir de 2 ans)

Un film de Otmar Gutmann.

Né en 1984, le personnage de Pingu est devenu au fil du temps une icône de l’animation en pâte à modeler. Depuis 40 ans, il enchante des généra- tions d’enfants par son humour, sa gestuelle unique (son bec se transforme en trompette) et son langage universel. Pour notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le découvrir sur grand écran !

Ma mère est un gorille (et alors ?) : dimanche 29 août, horaire à venir (séance conseillée à partir de 3 ans)

Un film de Linda Hambäck.

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout,c’est trouver une famille adoptive… Elle accepterait n’importe quel parent ! Mais une gorille pourrait-elle devenir sa maman ?

