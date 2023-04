Projection RABIYE KURNAZ CONTRE GEORGE W. BUSH – Festival Vox Populi Cinéma Lumière Bellecour, 26 avril 2023, Lyon.

Le Festival Vox Populi sélectionne 9 films qui permettent d’échanger et de réfléchir à la société, les discriminations, la tolérance, la diversité, au monde dans lequel on vit. C’est dans le cadre de ce festival que le film allemand Rabiye Kurnaz contre George W. Bush, d’Andreas Dresen est projeté au cinéma Lumière Bellecour.

S’en suivra un moment de partage avec Marie-Annick Zuliani et Mourad Benchelali, membres d’Amnesty International.

La séance est organisée en partenariat avec le GOETHE-INSTITUT LYON.

2023-04-26T20:30:00+02:00 – 2023-04-26T23:00:00+02:00

Vox populi cinéma

Copyright Luna Zscharnt / Pandora Film