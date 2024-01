Cinéma : Low-tech + table ronde Cinéma Les Arts Montivilliers, jeudi 18 janvier 2024.

Cinéma : Low-tech + table ronde Cinéma Les Arts Montivilliers Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 14:00:00

fin : 2024-01-18

« Et si nous réfléchissions à deux fois avant de foncer tête baissée dans les promesses du progrès technique ?

A l’heure où nos sociétés basculent dans un désordre inédit et misent sur la surenchère technologique, certains choisissent au contraire de s’investir dans une dynamique de sobriété : la low-tech. Cette démarche écologique consiste à concevoir ou à diffuser des techniques et des savoir-faire utiles, durables et accessibles à tous.

Nous partons à la rencontre de citoyens qui se battent pour démocratiser cette approche.

Qu’ils soient jeunes ingénieurs, agriculteurs ou entrepreneurs, ils réparent leurs machines du quotidien, s’alimentent en énergie ou fabriquent leurs propres moyens de production. Ces pionniers nous donnent un aperçu de ce que pourrait être le monde d’après… »

Après la projection, le Hangar Zéro orchestrera un moment d’échange interactif et participatif.

Tout public

Cinéma Les Arts 2 Rue des Verdiers

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr



