de l’Occitanie à la Lettonie film et bal trad Cinema L’oustal, Auterive (31)

de l’Occitanie à la Lettonie film et bal trad Cinema L’oustal, Auterive (31), 11 février 2023, . de l’Occitanie à la Lettonie film et bal trad Samedi 11 février 2023, 21h00 Cinema L’oustal, Auterive (31)

film 4€

organisé par COJEIL et Cercle Occitan de Carbonne et du Volvestre Cinema L’oustal, Auterive (31) Place du Huit Mai 1945 Cinema L’oustal, 31190 Auterive, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T21:00:00+01:00

2023-02-12T01:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Cinema L'oustal, Auterive (31) Adresse Place du Huit Mai 1945 Cinema L'oustal, 31190 Auterive, France Age maximum 110 lieuville Cinema L'oustal, Auterive (31)

Cinema L'oustal, Auterive (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//