Projection du film Sages-Femmes Cinéma L’Oustal Auterive, 23 septembre 2023, Auterive.

Léa Fehner, réalisatrice toulousaine, du long métrage “Les Ogres”, a tourné “Sages-femmes” pendant l’hiver 2022 entre Saint-Gaudens et Toulouse.

Sages-femmes est autant un film documentaire qu’une œuvre de fiction portée par des héroïnes romanesques, dont la vie s’écrivant sous nos yeux, est bousculée, bouleversée, mais qui tentent de tenir bon et qui essaient d’accompagner au mieux les personnes dans un des moments majeurs de leur vie : la naissance d’un enfant !

Cinéma L’Oustal Place du 8 mai 1945, 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie 05.61.50.83.46 https://cinema-oustal-auterive.fr/FR/9/cinema-oustal-auterive.html Le cinéma l’Oustal se situe en plein coeur d’Auterive dans une ancienne Halle aux Marchands. Parking gratuit sur l’Esplanade à proximité.

Une salle entièrement équipée numérique et 3D.

Programmation diversifiée, aussi bien art et essai que grand public

Cinéma classé art et essai

Label patrimoine et répertoire

Label jeune public

Label recherche et découverte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T17:00:00+02:00

