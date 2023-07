CINÉ WONDER BURGER Cinéma l’Oustal Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne CINÉ WONDER BURGER Cinéma l’Oustal Auterive, 18 juillet 2023, Auterive. CINÉ WONDER BURGER 18 juillet – 1 août, les mardis Cinéma l’Oustal Tickets a retirer chez Wonder Burger : 13,50€ MARDI 18 JUILLET : Fifi Nancy, début de l’été… Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa maison du centre-ville désertée pour l’été.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19601026&cfilm=288420.html MARDI 25 JUILLET : Indiana Jones et le cadran de la destinée En 1969, l’archéologue et aventurier américain Indiana Jones est opposé à la course à l’espace en raison du fait que les États-Unis ont recruté d’anciens nazis pour battre l’Union Soviétique dans cette compétition. Sa filleule Helena l’accompagne dans ce combat.

https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19600639&cfilm=180899.html MARDI 1ER AOÛT : Le retour Khédidja travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s’occuper des enfants le temps d’un été en Corse. L’opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques…

2023-07-18T19:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:00:00+02:00

2023-08-01T19:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:00:00+02:00

