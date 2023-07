PROGRAMME DU CINÉMA L’OUSTAL Cinéma l’Oustal Auterive, 12 juillet 2023, Auterive.

PROGRAMME DU CINÉMA L’OUSTAL 12 juillet – 1 août Cinéma l’Oustal

Love again : un peu, beaucoup, passionnément :

Et si un simple texto vous menait vers l’amour de votre vie ? Mira Ray essaie de surmonter le décès de son fiancé, et envoie des messages romantiques à son numéro de téléphone sans réaliser que le numéro avait été réattribué au nouveau téléphone professionnel de Rob Burns.

Indiana Jones et le cadran de la destinée

En 1969, l’archéologue et aventurier américain Indiana Jones est opposé à la course à l’espace en raison du fait que les États-Unis ont recruté d’anciens nazis pour battre l’Union Soviétique dans cette compétition. Sa filleule Helena l’accompagne dans ce combat.

Astéroid City

1955. Asteroid City est une ville minuscule en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis, connue pour son cratère de météorite et son observatoire astronomique. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués afin qu’ils présentent leurs inventions…

Une nuit

Paris, métro, bondé. Une femme bouscule un homme, ils se disputent. Très vite le courant électrique se transforme… en désir brûlant. Les deux inconnus sortent de la rame et font l’amour dans la cabine d’un photomaton. La nuit, désormais, leur appartient…

Vers un avenir radieux

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au bord de la faillite et sa fille qui le délaisse, tout semble jouer contre lui !

Fifi

Nancy, début de l’été… Fifi, 15 ans, est coincée dans son HLM dans une ambiance familiale chaotique. Quand elle croise par hasard son ancienne amie Jade, sur le point de partir en vacances, Fifi prend en douce les clefs de sa maison du centre-ville désertée pour l’été.

Le retour

Khédidja travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s’occuper des enfants le temps d’un été en Corse. L’opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques…

Transformers : Rise of the beasts

Transformers : Rise of the Beasts renoue avec l’action et le grand spectacle qui ont séduit des millions de spectateurs à travers le monde. Ce nouveau volet se déroule au cœur des années 90 et nous emmène aux quatre coins du globe.

Master Gardener

Narvel est un horticulteur dévoué aux jardins de la très raffinée Mme Haverhill. Mais lorsque son employeuse l’oblige à prendre sa petite-nièce Maya comme apprentie, le chaos s’installe, révélant ainsi les sombres secrets du passé de Narvel…

Les filles d’Olfa

La réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania filme les dommages engendrés par l’enrôlement de deux jeunes filles par Daesh, et la rencontre de leur mère avec des actrices pour les incarner dans une fiction.

Polaris

Capitaine de bateaux dans l’Arctique, Hayat navigue loin des Hommes et de son passé en France. Quand sa soeur cadette Laila met au monde une petite fille, leurs vies s’en trouvent bouleversées. Guidées par l’étoile polaire, elles tentent de surmonter le lourd destin familial qui les lie.

Astérix et Obélix : mission Cléopâtre

Cléopâtre, la reine d’Egypte, décide, pour défier l’Empereur romain Jules César, de construire en 3 mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder plubliquement que le peuple égyptien est leplus grand de tout les peuples…

Petit Jésus

Jean, père récemment séparé, enchaine les galères… Mais le cours de sa vie pourrait bien changer, car il en est sûr : son fils, Loulou, 10 ans, fait des miracles… et avec un peu de chance… il pourrait même être le nouveau messie ! Ne reste qu’à en convaincre le reste du monde…

La petite sirène

Au large d’une île fictive des Caraïbes, Ariel une jeune sirène, est élevée au fond des mers avec ses sœurs par un père seul, le roi Triton…

JEUNESSE :

Bonjour le monde !

Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons jamais vue !

Chonchon, le plus mignon des cochons

Lorsque Babs, 9 ans, reçoit de son grand-père un cochon nommé Chonchon comme cadeau, elle convainc ses parents de le garder à condition que Chonchon suive une formation de chiot…

Ollie & Compagnie

En plein cœur d’une ville grouillante, existe un havre de paix, une véritable oasis au milieu de la jungle urbaine. C’est le pays d’Ollie, le hibou, de Charlie, la grenouille, de Mabel, la cigogne, et de cinq petits oiseaux…

Capitaines !

Un programme de 2 films d’animation : Moules- Frites et Les Astres immobiles. Comment trouver sa place parmi les autres ? Ils évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle.

Ruby, l’ado Kraken

Une adolescente issue d’une famille de créatures marines mythologiques met à profit les pouvoirs que lui confèrent son corps en pleine mutation pour faire taire les vilaines sirènes qui peuplent les profondeurs de l’océan…

Miraculous – le film

Ladybug va devoir unir ses forces avec Chat Noir, le charismatique justicier masqué qui n’a pas sa langue dans sa poche, pour affronter le Papillon et sa horde de super-vilains, alors que ceux-ci menacent de détruire Paris.

Élémentaire

Dans la ville d’Element City, le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. C’est ici que résident Flam et Flack…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:30:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-08-01T21:00:00+02:00 – 2023-08-01T23:00:00+02:00

